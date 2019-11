Urlaubskasse : Die richtige Reise-Kreditkarte finden

Bremen/Düsseldorf Welche Kreditkarte taugt für den Urlaub im Ausland? Und welche Gebührenfallen lauern an Automaten? Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Plastikkarte im Überblick.

„Im Ausland bietet es sich an, mit zwei Karten unterwegs zu sein“, rät Thomas Mai von der Verbraucherzentrale Bremen. Die Karten sollten Urlauber getrennt aufbewahren, damit sie zum Beispiel bei einem Diebstahl noch die Möglichkeit haben, an Bares zu kommen.

Stille und Adventszauber in Klagenfurt am Wörthersee

Kärnten : Stille und Adventszauber in Klagenfurt am Wörthersee

Am besten vergleichen Reisende die Kosten mehrerer Anbieter und fragen beim Herausgeber ihrer Karte nach. „Viele Karten sind gratis“, sagt Mai. Andere kosteten zwischen 29 und 70 Euro an Jahresgebühr.

An vielen ATM-Automaten im Ausland können Urlauber die Abrechnung in Euro wählen. Doch das ist eine teure Falle. „Der Währungskurs, den der Geldautomat anbietet, ist meist drastisch schlechter als der Kurs der Hausbank“, warnt Mai. So zahlt man schnell mal 20 Euro drauf. „Verbraucher sollten immer die Auszahlung in Landeswährung wählen.“