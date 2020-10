Mittelmeer : Die Schätze der zyprischen Küche in Larnaka genießen

Die Schätze der zyprischen Küche in Larnaka genießen

Baden kann man in Larnaka auch - wie hier am Hauptstrand. Foto: Andreas Drouve/dpa-tmn

Larnaka Zyperns drittgrößte Stadt Larnaka ist ein heißer Reisetipp - vor allem kulinarisch. Hier können Besucher die typische Gastronomie der Insel entdecken, in Eigenregie oder auf einer Food-Tour.

Ort der Kostprobe ist Lazarís Bakery Bar in der Altstadt, bis in die Nachtstunden ein populärer Treff bei der Lazaruskirche. In Larnakas Topziel, einem der schönsten Beispiele byzantinischer Architektur auf Zypern, verehren Gläubige einen Schrein des heiligen Lazarus.