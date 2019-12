Schäumen, Fräsen, Formen : Die Wege zum perfekten Skischuh

Planegg Für viele sind sie der wichtigste Teil der Ausrüstung: Skistiefel. Sie kosten eine Menge Geld und können immer versierter auf den Fuß des Wintersportlers abgestimmt werden. Worauf kommt es an?

Eine weitere Option ist die Anpassung der Außenschale. Sie kann gedehnt, geweitet oder ausgefräst werden. Auch für Verformungen wie ein Hallux Valgus - die Fehlstellung der großen Zehe - kann so Platz geschaffen werden, wie Fehr erklärt. Hersteller Fischer arbeitet mit einem Vakuum-System, bei dem die Schale an den Fuß gepresst wird.

Viele Hersteller bieten laut dem Experten ein Stiefelmodell mit unterschiedlichen Breiten und Leisten an. So hat etwa Tecnica sein Modell Mach1 in drei verschiedenen Passformen im Angebot. Wer besonders breite oder schmale Füße hat und nicht extra Geld in die Hand nehmen möchte, um die Schale anzupassen, findet hier laut Fehr bereits gut sitzende Außenschalen.