Naturschutz : Digitalranger wacht im Netz über Schutzgebiete

Zwei Frauen gehen auf dem Naturlehrpfad durchs Schwarze Moor in der Rhön am Dreiländereck Hessen, Bayern und Thüringen. Foto: Daniel Vogl/dpa

Dermbach Eine geschützte Bergwiese als perfekter Ort für ein Selfie oder eine waghalsige Mountainbike-Route mitten durch den Wald - solche Tipps finden sich immer häufiger im Netz. Für geschützte Tiere und Pflanzen kann der digitale Wildwuchs jedoch fatal sein.

Die wachsende Zahl digitaler Outdoortipps sorgt für Konflikte mit Naturschützern. Über Apps und digitale Karten teilen immer mehr Menschen ihre Erfahrungen bei Wanderungen, Sport- und Freizeitaktivitäten in der Natur.

Leider machen sich die Outdoor-Begeisterten teils wenig Gedanken darüber, ob ihre Routen durch sensible Schutzgebiete führen und vielleicht illegal sind. Umweltverbände wie der Nabu Hessen sehen das mit Sorge.

Ein Ranger auf Instagram

Im Biosphärenreservat Rhön im Dreiländereck Bayern, Hessen und Thüringen prüft seit einem halben Jahr Digitalranger Lukas Nietsch virtuelle Tourenvorschläge auf ihre Verträglichkeit mit Naturschutz-Vorschriften und hält Angaben zum Wegenetz in der Region auf dem neuesten Stand. Die Aufgabe sei riesig und für eine Person kaum zu bewältigen, sagt der 29-Jährige. Er arbeitet auf der bayerischen Seite der Rhön. Dort soll er auch Hessen und Thüringen im Blick halten.

Einen großen Bereich seiner Aufgaben machen Community-Routen in gängigen Apps oder sozialen Netzwerken wie Instagram aus. Dabei stellt Nietsch immer wieder Verstöße fest - wenn Mountainbiker etwa verbotene Querfeldein-Routen durch Schutzgebiete empfehlen oder Übernachtungsmöglichkeiten im Camper abseits ausgewiesener Stellplätze gepriesen werden. Damit solch schlechte Beispiele keine Schule machen, setzt Nietsch alles daran, dass sie gar nicht erst ins Netz gelangen. Falls doch, tritt er auch mit den Verfassern in Kontakt, schreibt sie erst einmal freundlich an, veröffentlicht eigene Kommentare, informiert, klärt über die rechtliche Lage auf, appelliert, wirbt um Verständnis.