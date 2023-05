Top 100 „DJ Mag“: Bester deutscher Club liegt in Köln

Das Land mit den meisten Clubs in den „DJ Mag“-Top-100 sind erneut die USA: „Die Anzahl der amerikanischen Clubs stieg von 16 auf 19.“ Großbritannien habe neun Clubs auf der Liste. Als Kontinent führe Europa mit 44 Clubs das Voting an, habe 2023 jedoch fünf weniger im Ranking als im vergangenen Jahr. „Südamerika ist mit insgesamt 10 Clubs vertreten, wobei sechs in Brasilien beheimatet sind.“