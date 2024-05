Euro 2024 in Deutschland Dortmund im Steckbrief: Reisetipps zur Fußball-EM

Dortmund, das ist vor allem auch der BVB. Der „Ballspiel-Verein Borussia“ wurden 1909 gegründet. Zwar gibt es das Restaurant „Zum Wildschütz“ in der Oesterholzstraße 60, nordöstlich der Innenstadt, längst nicht mehr, aber eine Gedenktafel erinnert an die Gründung an diesem Ort. Von dort sind es nur wenige Schritte zum Borsigplatz, auf dem der BVB mit seinen Fans gewonnene Titel feiert - eben wegen der Nähe dieses Platzes zum Gründungsort ihres Vereins. In einem Fanlied heißt es auch: „Wir sind alle am Borsigplatz geboren ...“.