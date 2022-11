„Größter der Welt“ : Dortmunder Riesen-Weihnachtsbaum erstrahlt wieder

Auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt wurden zum ersten Mal in diesem Jahr die Lichter an den gut 1000 Fichten eingeschaltet, die zu einem 45 Meter hohen «Baum» aufgestapelt worden sind. Foto: Dieter Menne/dpa

Dortmund Der „größte Weihnachtsbaum der Welt“ erstrahlt wieder in Dortmund. Fast 50.000 Lichter sind daran angebracht. Trotzdem soll er in diesem Jahr weniger Energie verbrauchen.

Die Lichter am Dortmunder Riesen-Weihnachtsbaum brennen. Am Montagabend (21. November) wurden zum ersten Mal in diesem Jahr die Tausenden Lichter an den gut 1000 Fichten eingeschaltet, die zu einem 45 Meter hohen „Baum“ aufgestapelt worden sind. An dem von der Stadt als „größter Weihnachtsbaum der Welt“ beworbenen Giganten gibt es dieses Jahr einige Energiesparmaßnahmen.