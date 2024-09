Südtirol Downhill, kiten, fliegen: Aktivurlaub im Vinschgau

Je nach Wetterlage dauert die Herbstsaison im milden, sonnenreichen Vinschgau bis weit in den November. Auch in der anschließenden Wintersaison kommen Draußen-Urlauber nicht zu kurz. Das Vinschgau schließlich liegt in den Alpen. Mehr noch: Das bekannteste Skigebiet liegt an Südtirols höchstem Berg, dem Ortler (3.905 Meter); es zählt zu den schneesichersten in den Alpen. Die Saison in Sulden geht oft bis in den Mai - wenn so allmählich die Natur wiedererwacht und die nächste Reisesaison anbricht. Ein Überblick für Outdoorfans.