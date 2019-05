Reisetipps : Drachen und Cocktails: Festivals am Strand und in der Stadt

Im Juni tummeln sich beim Blokhus-Løkken Wind Festival in Nordjütland viele bunte Lenkdrachen über dem Strand in der Luft. Foto: Visit Nordjylland.

Sommerfestivals in Nordjütland</p><p>Aalborg Dänemarks Norden lädt in den kommenden Monaten zu Events rund um Meer und Fjord. Fisch, Muscheln, Krabben und Co. gibt es vom 30. Mai bis 1. Juni beim in Nykøbing auf der Insel Mors.

Am 8. und 9. Juni tummeln sich beim Blokhus-Løkken Wind Festival Lenkdrachen in der Luft. In Aalborg machen vom 2. bis 6. Juli mehr als 90 Großsegler machen anlässlich der „ Tall Ships Races 2019 “ im Hafen fest. Der kleine Hafenort Løgstør am Limfjord lädt vom 12. bis 14. Juli zum alljährlichen Muslingefestival ein.

Blues, Rock und Folk auf dem Cathedral Quarter Arts Festival

Das Cathedral Quarter Arts Festival 2019 in Belfast feiert sein 20-jähriges Bestehen mit vielen Events. Vom 2. bis 12. Mai gibt es in dem historischen Kulturviertel der Stadt Live-Musik, Comedy, Literaturlesungen, Theater, Film und Kunstaktionen. Mit dabei sind Nina Conti, die Horslips, Chris Difford, Roy Walker, Bill Drummond, Patty Griffin, Kevin McAleer, Lisa O’Neill, Lowkey und Bernard MacLaverty.

Cocktail-Kreationen in Wien