Stauprognose : Drittes Wochenende im Jahr: Meist freie Fahrt auf Autobahnen

Berlin/München Der Jahreswechsel und die Weihnachtsferien sind vorbei - und die Lage auf den deutschen Autobahnen dürfte Prognosen zufolge erstmal entspannt bleiben. Doch vereinzelt kann es durchaus Probleme geben.

Wer am Wochenende vom 14. bis 16. Januar auf den deutschen Autobahnen unterwegs sein will, dürfte in der Regel ohne verkehrsbedingte Störungen durchkommen.



A 1 Köln - Euskirchen (in Fahrtrichtung Köln zwischen Dreieck Erfttal und Hürth) bis auf Weiteres

A 3 Passau - Nürnberg (zwischen Rosenhof und Neutraubling von Samstag, 20.30 Uhr bis Sonntag, 14.00 Uhr; in Gegenrichtung zwischen Rosenhof und Wörth an der Donau/Wisent von Samstag, 20.30 Uhr bis Sonntag, 14.00 Uhr

A 45 Hagen - Gießen (in beiden Richtungen zwischen Lüdenscheid und Lüdenscheid-Nord) bis mindestens 31. März 2022

A 66 Wiesbaden - Frankfurt/Main (in beiden Richtungen zwischen Wiesbaden-Mainzer Straße und Wiesbaden-Biebrich) bis auf Weiteres