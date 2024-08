Genussreise Drohnenflug und Kutschfahrt: Auf der Badischen Weinstraße

Im Jubiläumsjahr 2024 steigen zwischen Laudenbach im Rhein-Necker-Kreis und Weil am Rhein in Südbaden, die Endpunkte der Ferienstraße, allein bis in den Oktober noch zahlreich „Wiifeschte“, Weinfeste. Auch in Emmendingen, das als „Metropole des Breisgauer Weines“ beworben wird und an dessen Stadtrand das Weingut Dreher liegt.