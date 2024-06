Euro 2024 in Deutschland Düsseldorf im Steckbrief: Reisetipps zur Fußball-EM

Vor dem Schauspielhaus am Gustav-Gründgens-Platz wird eine Bühne errichtet, auf der zur EM an 18 Tagen das Theaterstück „Glaube, Liebe, Fußball“ aufgeführt wird. Inhalt: Legendäre Momente der Fußballgeschichte bilden die Grundlage für ein „theatrales Spektakel“ - so schreibt es der offizielle Düsseldorf-Eventguide der Uefa. Tickets für das Stück gibt es online. Spiele werden vor dem Schauspielhaus übrigens auch übertragen, und zwar an all jenen Tagen, an denen das Theaterstück nicht läuft. Der Eintritt ist dann kostenfrei. 2000 Menschen finden hier Platz.