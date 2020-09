Schwere Zeiten für Airlines : Easyjet fährt Flugangebot zurück

Für die Airlines sieht es momentan düster aus. Easyjet will seine Kapazitäten weiter zurückfahren als zunächst angekündigt. Foto: John Stillwell/PA Wire/dpa

Luton Reisewarnungen und Quarantänevorschriften machen der Reisebranche weiterhin schwer zu schaffen. Das bekommen auch die Airlines zu spüren. Easyjet will jetzt sein Angebot noch mehr reduzieren.

So warnen die britischen und deutschen Behörden wegen gestiegener Infektionszahlen vor Reisen nach Spanien einschließlich der Balearen und der Kanarischen Inseln. Jüngst entschied die Regierung in London zudem, dass Rückkehrer von sieben griechischen Inseln nach ihrer Ankunft 14 Tage in Quarantäne gehen müssen.