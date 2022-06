Zu wenig Personal : Easyjet streicht Flüge im Sommer

Berlin Viele Menschen planen nach der Corona-Pause wieder Flugreisen, doch im Luftverkehr ruckelt es spürbar. Es fehlt Personal. In Berlin-Schönefeld kommt noch ein Tarifkonflikt hinzu.

Weil die Passagiere schneller zurückkommen als gedacht, steckt die Luftverkehrsbranche in Schwierigkeiten. Airlines hatten in der Corona-Pandemie Personal abgebaut, das ihnen jetzt fehlt, sei es an der Passagierkontrolle, in der Flugzeugabfertigung oder in der Kabine. Auch Lufthansa und die Konzerntochter Eurowings haben Hunderte Flüge allein im Juli gestrichen.