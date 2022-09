Kulinarisches Trio : Eberswalder „Kochkommode“ serviert regionale Kreationen

Finowfurt Eigentlich hatten sie genug vom stressigen Koch-Alltag. Doch in Eberswalde fanden drei junge Köche aus Brandenburg, Hessen und dem Saarland zusammen und zurück zum Beruf. Mit kreativen, unkonventionellen Ideen bestreiten sie Events als „Kochkommode“

„Ich hatte die drei schon einmal für eine Dinnerparty im Schloss gebucht. Die Gäste waren sehr angetan und ich erkannte das Potenzial dieser jungen, kreativen Köche“, begründet Schlossgut-Geschäftsführer Marc Lorenz, warum er das Trio engagiert hat. Aus dem jahrzehntelang ungenutzten Schlossgut-Gelände am Finowkanal will der erfahrene Hotelier eine Natur-Kultur-Herberge machen.

Alte Kommode dient als Marktstand

„Als wir uns einen Marktstand bauen wollten, riet mir ein Freund: Nimm eine alte Kommode, montiere Rollen dran und stelle ein Schild obendrauf“, erinnert sich Koch Simon Ortel an die Anfänge und die Namensfindung des kulinarischen Trios vor einem Jahr. Der 24-Jährige aus Eberswalde hat seine Lehre in Kirchberg in Tirol (Österreich) absolviert, später für Sternerestaurants in Frankreich und Berlin gekocht. „Sorgfalt, Perfektionismus und auch die Leidenschaft sowie ein Grundverständnis für ausgefallene Aromen sind das Wichtigste beim Kochen“, sagt er.