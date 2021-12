Metropole in Süditalien : Ein Märtyrer und Maradona: Besuch bei Neapels Schutzpatronen

Italien Neapels Bewohner sind fromme Menschen, Hausaltäre zieren die Gassen der Altstadt. Zu einer Art neuem Stadtheiligen ist der verstorbene Fußballer Maradona avanciert - der Kult nimmt skurrile Züge an.

Eine Liebesgeschichte der besonderen Art

Maradonas Konterfei prangt in fast jeder Straße an Hauswänden, Laternen oder Türen. In der traditionsreichen Via San Gregorio Armeno in Neapels Altstadt ist seine Figur in allen Größen und Varianten ein Bestseller - gerne auch in Engelsversion mit Flügeln. „Niemand verbindet derart problemlos Heiliges und Profanes wie wir Neapolitaner“, sagt Gianni Russo scherzend. „Neapel und Maradona, das ist eine Liebesgeschichte der besonderen Art.“