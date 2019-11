„Wir gegen die Natur“ : Ein Ort kämpft gegen Buschfeuer in Australien

Colo Heights In Australien wüten die Buschfeuer so schlimm wie lange nicht. Gegen den Brand, der bereits verheerende Schäden im Wollemi Nationalpark hinterlassen hat, kämpfen nun auch die Bewohner des Ortes Colo Heights. Sie wollen ihre Heimat nicht den Flammen überlassen.

Ein Abflauen der Brandgefahr ist nicht in Sicht. Der im Oktober begonnenen Buschfeuer-Saison sind allein im Bundesstaat New South Wales mittlerweile 1,6 Millionen Hektar Land zum Opfer gefallen. Das entspricht in etwa der Fläche Schleswig-Holsteins. In Australien ist es mehr als der Schaden der vergangenen drei Buschbrandzeiten zusammengenommen. Vier Menschen sind in Feuern in New South Wales bislang ums Leben gekommen, an die 500 Häuser wurden zerstört oder schwer beschädigt.