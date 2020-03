Frankreich : Ein Trip in die Weinmetropole Bordeaux

Ein Trip in die Weinmetropole Bordeaux

Bordeaux hatte zwischenzeitlich den Glanz alter Zeiten verloren, lockt heute aber mit einem wilden Mix aus Alt und Neu. Foto: Vincent Bengold/Bordeaux Tourisme et Congrès/dpa-tmn.

Bordeaux Durch weltbekannte Weine ist Bordeaux seit jeher in aller Munde. Zum Reise-Trendziel hat sich die Stadt in Frankreichs Südwesten aber erst jüngst entwickelt - weil sie Klassik und Coolness verbindet.

Beim Blättern in den Bildern ihrer Kindheit fällt Aurélie Chopy nichts Gutes zur ihrer Heimatstadt ein. „Bordeaux war dreckig und schwarz“, erinnert sie sich.

Über dem Glanz vergangener Zeiten lag eine Patina aus Vergessen, Gleichgültigkeit, Verwahrlosung. Die Handelsstadt an der Garonne im Südwesten Frankreichs war zwar, getragen von dem Geschäft mit den weltberühmten Bordeaux-Weinen, wirtschaftlich erfolgreich, doch von der Zeit zernagt und von Hafen- und Fabrikanlagen zersetzt.

Um die Jahrtausendwende setzte allerdings das Großreinemachen ein, angetrieben von visionären Köpfen und Plänen für die Stadtentwicklung, umgesetzt von Kränen, Baggern und Abrissbirnen. Wo vorher Lagerhäuser am Fluss Garonne Blick und Zugang versperrten, entstanden nun Flanierpromenaden, Cafés, Restaurants und Boutiquen.

Bordeaux ist trendy geworden, erfasst vom Sog einer Aufbruchstimmung, wie sie auch in anderen Städten Europas herrscht, ob sie nun Tallinn oder Belgrad heißen. Dabei greifen Alt und Neu auf unterschiedlichste Art ineinander.

Auf der anderen Seite ist hier kein Baubestand zu schäbig, kein Hinterhof zu dunkel und kein Gebäude zu abgewrackt, als dass nicht eine Neunutzung in Betracht käme. So ist aus dem U-Boot-Bunker, den die deutschen Besatzer im Zweiten Weltkrieg bauten und nutzten, ein Kunstausstellungszentrum erwachsen, das mit den Bassins de Lumières ab Mitte April 2020 eine große Multimedia-Installation zeigen wird. Und ein Kasernengelände hat seine Umwidmung zum hippen Hotspot „Darwin“ mit Skateparks und urbaner Landwirtschaft erlebt.

Um die sechs Millionen Touristen strömen pro Jahr nach Bordeaux. Klassiker im Besichtigungsprogramm sind die Kathedrale, das Theater, der ersteigbare Turm der Basilika Saint-Michel, der Uhrturm Grosse Cloche und der Miroir d'Eau, der „Wasserspiegel“, in dem die historischen Fassaden um den Börsenplatz baden.

Auch das „flüssige Gold“, im Prinzip Bordeauxs größtes Wahrzeichen, beansprucht sein Recht: Das Weinmuseum Cité du Vin hat eine avantgardistische Form, welche die Dynamik des Weins in einem geschwenkten Glas symbolisiert. Draußen schillern Aluminium und Glas, im Museum warten Themenparcours und Kostproben in der Aussichtsetage. Als Nachhilfe in Sachen Bordeaux-Weine gibt es Degustationsworkshops.