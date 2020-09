Stornieren oder nicht? : Ein Urlaubs-Leitfaden für die Herbstferien

In den Herbstferien auf die Kanaren, ja oder nein? Der Veranstalter Tui will Kunden die Wahl überlassen - auch wenn es derzeit eine Warnung vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Spanien gibt. Foto: Manuel Navarro/dpa/dpa-tmn

Berlin Die Herbstferien stehen vor der Tür, aber die Stimmung ist getrübt: Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Was tun, wenn der Urlaubsort zum Risikogebiet wird? Eine Entscheidungshilfe in Szenarien.

Die ersten Wochen Schulalltag im Schatten von Corona nach dem Sommer sind überstanden, bald gibt es wieder Ferien. Doch mittlerweile sind Dutzende Regionen in vielen EU-Ländern zu Corona-Risikogebieten erklärt worden, darunter etliche Urlaubsorte.

Welche Möglichkeiten haben Reisende nun? Antworten in drei Szenarien.

Das Domizil ist gebucht und bezahlt, der Reisewunsch ist unverändert: „Ich fahre, zur Not mit dem eigenen Auto“, wird sich mancher sagen.

Neben dem Risiko, sich mit dem Virus zu infizieren, gibt es hier ein mögliches weiteres Problem: Die Auslandskrankenversicherung greift in der Regel nicht. Der Bund der Versicherten (BdV) weist ausdrücklich darauf hin, dass private Auslandskrankenversicherungen meistens nicht bezahlen, wenn für das Reiseziel eine Reisewarnung vorliegt. Nur wenige Anbieter bieten in diesem Fall weiterhin einen Schutz an.