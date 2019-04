Er ist der Sehnsuchtsort vieler Hobby-Golfer: der Augusta National Golf Club. Jedes Jahr wird hier Anfang April das legendäre Masters ausgetragen - das wichtigste Turnier der Welt. Von Marc Möller, dpa

Die Anlage im US-Bundesstaat Georgia, zwei Autostunden von Atlanta entfernt, gilt als die Kathedrale des Golfsports. Der Augusta National steht für Tradition, Perfektion und Schönheit.

Dank der einzigartigen Blumenpracht gilt der 18-Lochplatz als einer der schönsten Golfplätze der Welt. Alle Spielbahnen sind nach Blumen, Bäumen und Sträuchern benannt: Tea Olive, Flowering Peach, Magnolia oder Yellow Jasmine. Entworfen wurde das Juwel 1933 vom Architekten Alister MacKenzie.

Der Augusta National ist allerdings auch einer der elitärsten Clubs der Welt. Jahrzehnte lang war er eine reine Männer-Bastion. Erst im Jahr 2012 nahm der Privatclub an der Magnolia Lane die ehemalige US-Außenministerin Condoleezza Rice und die Unternehmerin Darla Moore als erste Frauen auf.

Das Spielen auf dem Platz ist ausschließlich den Mitgliedern vorbehalten. Der Traum, selbst eine Runde Golf im Augusta National zu spielen, wird für die allermeisten Menschen unerfüllt bleiben.

Als Zuschauer besteht aber durchaus die Möglichkeit, die einzigartige Atmosphäre dieses Ortes live zu erleben. Alle, die das Glück hatten, 2019 eines der begehrten Tickets für das Masters bekommen zu haben, wurden Zeugen eines der größten Comebacks der Sportgeschichte: 22 Jahre nach seinem ersten Masters-Triumph gewann Tiger Woods zum fünften Mal das berühmte grüne Sieger-Jackett.

Verschiedene Reiseveranstalter haben das Masters in ihrem Programm. Das Unternehmen Golf Time Tours aus Unterhaching bietet unter anderem eine Luxusvariante für rund 10.000 Euro an.

Das Paket enthält Tickets für die beiden Finaltage des Masters in Augusta - plus Hotelübernachtung und Mietwagen sowie einen siebentägigen Golfurlaub im „Kiawah Island Resort“ in South Carolina am Atlantik inklusive fünfmal Greenfee auf den Top-Plätzen des Resorts. Die Flüge kommen als Kosten aber noch obendrauf.

Auch der Reiseanbieter Golf.extra aus Heilbronn bietet das Masters an. Hier müssen Golf-Fans für die Luxus-Variante rund 6000 Euro bezahlen - auch hier sind die Flüge nicht mit im Preis enthalten.

Zusätzlich zum Masters hat Golf.extra ein weiteres Highlight im Programm: den Ryder Cup 2020. Ende September treten auf dem Whistling Straits Course im US-Bundesstaat Wisconsin die jeweils zwölf besten Golfer aus den USA und Europa zum prestigeträchtigen Kontinentalwettstreit gegeneinander an.

Dieses Angebot gibt es in zwei unterschiedlich teuren Varianten für rund 3000 oder 4500 Euro. Beim Oberklasse-Paket sind VIP-Karten für den International Pavillon enthalten. Die Reisen können mit einem anschließenden Golfurlaub am Lake Michigan verlängert werden.

