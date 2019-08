Die wollen nur putzen : Eine Stadttour in Berlin lädt zum Müllsammeln ein

Eine Stadttour in Berlin lädt zum Müllsammeln ein

Touristen sammeln bei einer Stadttour im Mauerpark Müll. Ähnliche Müllsammel-Aktionen gab es laut dem Touranbieter „Sandemans New Europe“ schon in Edinburgh, Amsterdam, Paris und Barcelona. Foto: Christoph Soeder.

Berlin Im Urlaub Müll sammeln? Das finden manche Touristen gar nicht so schlecht. In Berlin haben sich jetzt erstmals zwei Bezirke mit einem Anbieter von Stadtführungen zusammengetan.

Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls bieten sie eine Tour mit drei Programmpunkten: erst etwas Ost-West-Geschichte in der Gedenkstätte Berliner Mauer, dann wird eine Stunde geputzt, am Ende wartet ein Picknick zur Belohnung. Also nicht wundern, wenn Dutzende von Leuten mit Handschuhen und orangefarbenen Westen im Park Scherben, Kippen und Taschentücher aufsammeln. Die machen das aus Spaß und weil sie es sinnvoll finden.