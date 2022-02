3G-Regelung : Einreise nach Österreich auch für Ungeimpfte wieder möglich

Wien Bis Anfang März sollen in Österreich alle Corona-Regeln abgeschafft werden. Bereits ab heute darf man auch ungeimpft wieder in die Alpenregion einreisen - einen tagesaktuellen Test braucht man aber trotzdem.

Die Erleichterung ist Teil einer umfassenden Lockerungsstrategie. Vom 5. März an sollen in Österreich praktisch alle Corona-Beschränkungen fallen. Dann gilt nur noch eine FFP2-Maskenpflicht in bestimmten Teilen des öffentlichen Lebens. Ausnahme ist Wien, das teilweise die 2G-Regel zum Beispiel in der Gastronomie zunächst beibehalten will.