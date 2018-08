später lesen Spanien Einschränkungen für Urlauber in Barcelona am 17. August FOTO: Matthias Balk FOTO: Matthias Balk Teilen

Zum Jahrestag des Terroranschlags in Barcelona finden am 17. August Gedenkveranstaltungen in der katalanischen Metropole statt. Urlauber müssen mit Behinderungen und teils auch eingeschränktem Zugang zu Orten in der Innenstadt rechnen. dpa