Einige Reiseziele geschlossen Einschränkungen in US-Nationalparks wegen des „Shutdowns" FOTO: Tracie Cone

Reisende in den USA müssen sich wegen des „Shutdowns“ auf Einschränkungen in vielen Nationalparks einstellen. Manche Parks seien komplett geschlossen, informiert der US National Park Service (NPS) auf seiner Website. dpa