Ferien bald überall vorbei : Ende der Herbstferien: Staus vor allem im Süden erwartet

Berlin Bald endet die schulfreie Zeit der Herbstferien auch in den letzten Bundesländern. Das bringt viele Heimreisende auf den Straßen - und kann mancherorts auch für Staus und Behinderungen sorgen.

Erhöhte Staugefahr auf den Fernstraßen gibt es am ersten November-Wochenende (5. bis 7. November) vor allem im Süden Deutschland. Das prognostiziert der Auto Club Europa (ACE) , der mehr Verkehr in Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen erwartet.

Schon am Freitagmittag kann Pendlerverkehr bis in den frühen Abend hinein für Staus sorgen. Am Samstag und Sonntag machen sich dann feriengebundene Reisende bemerkbar, die sich auf den Heimweg machen.

Wer in die Mittelgebirge oder in die Alpen fahren will, muss auf die Wintertauglichkeit des Autos achten. Wintereinbrüche seien aber auch in mittleren Lagen möglich, so der ACE.