Pfingstbrauch : Englmari-Suchen im Bayerischen Wald

Sankt Englmar Eine ganze Region sucht den Leichnam eines vor gut 900 Jahren erschlagenen Eremiten, um ihn feierlich zu bestatten. Ein Beispiel für Volksfrömmigkeit und zugleich ein weltlich-frohes Fest.

Eine festliche Prozession am Pfingstmontag

Immer am Pfingstmontag lockt die Erinnerung an den Seligen tausende Besucher in die Bayerwaldgemeinde. In historische Gewänder gehüllte Bauern, Bürger und Ritter spüren eine im Wald versteckte Holzfigur des Ortspatrons auf. Sie laden sie auf einen Ochsenkarren und bringen sie nach einer Messe auf dem Kapellenberg, dem mutmaßlichen Tatort von einst, in einer festlichen Prozession zur Pfarrkirche.