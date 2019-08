Weinrouten : Entdeckungstouren für Sommeliers in Portugal

Auch wenn es anders erscheint - die grünen Hügel im Weinanbaugebiet der Vinho Verdes sind nicht der Namensgeber für die grünen Weine. Foto: Anabela Rosas Trindade/CVRVV.

Porto Von den spritzigen Weißweinen im grünen Norden bis hin zu den kräftigen Rotweinen im Süden. Portugals Weine sind international bekannt. Die Regionen, in denen sie produziert werden, sind so unterschiedlich, wie die Weine selbst.

Von Manuel Meyer, dpa

Ein Überblick:

Vinho Verde - Der grüne Wein aus dem Nordwesten

Im Nordwesten Portugals befindet sich das Weinanbaugebiet der Vinho Verdes. Fast könnte man meinen, die grüne Hügellandschaft hätte den „grünen Weinen“ ihren Namen gegeben. Doch tatsächlich stammt die Bezeichnung von den nicht ausgereiften, grünen Trauben.

Rund 600 Weinbetriebe verteilen sich auf die Region, in der unzählige Weinrouten locken. Besonders schön sind die Weingüter und Terrassenlandschaften bei Ponte de Lima, Viana do Castelo, Guimarães und bei Amarante, dem Herz der Vinho Verde Region, wo jeden Sommer im São Gonçalo Klosters auch das regionale Weinfest stattfindet.

Nahe Amarante bietet das Weingut Quinta da Lixa Workshops an, bei denen Besucher ihren eigenen Vinho Verde machen können. Zum Gut gehört auch das einzige Wine Experience Hotel der Region. Das Monverde Hotel bietet im Spa sogar Wein-Therapiebehandlungen an.

Portwein - Zuhause im Douro-Tal

Portwein ist Portugals bekanntester Wein. Bis zu 50 verschiedene Weingüter, sogenannte Quintas, befinden sich im Douro-Tal, der Heimat des Portweins. Die Auswahl der Weingüter ist also riesig und schwer. Dafür ist die Route umso einfacher. Immer dem Fluss nach - ob mit dem Auto, der Bahn oder dem Schiff.

Aussichtspunkte wie der 640 Meter hohe Miradouro São Leonardo de Galafura bieten spektakuläre Panoramablicke auf das älteste Weinanbaugebiet der Welt, das 2001 zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt wurde. Die Weinterrassen an den steilen Hängen des Douro-Canyons laden zu langen Wanderungen ein.

Neben der Landschaft locken im Douro-Tal auch viele mittelalterliche Kleinstädte wie Vila Real, Sabrosa, die Geburtsstadt des Seefahrers Ferdinand Magellans, oder Lamego mit dem alten Judenviertel und seiner Wallfahrtskirche. Nicht weit entfernt befindet sich in Cambres die Quinta da Pacheca, das vielleicht originellste Weingut der Region.

Egal welche Dörfer und Weingüter man in die Douro-Route einbaut, jede Portweintour sollte in Vila Nova de Gaia starten oder enden. Die Kleinstadt auf der anderen Flussseite von Porto ist ein Paradies für Portwein-Fans. Hier befinden sich alle großen Portwein-Hersteller.

Moscatel-Weine - Touristisch unbekannte Setúbal-Halbinsel

Südlich von Lissabon liegt direkt auf der anderen Flussseite des Tejo die Halbinsel von Setúbal. Touristisch relativ unbekannt, begeistert die Region mit weißen Sandstränden, dem wildromantischen Serra da Arrábia Küstengebirge und natürlich mit ihren süßen Moscatel-Weinen.

Viele Weinplantagen befinden sich in der Nähe des Naturparks Arrábia. Am Rande des Naturschutzgebiets liegt das mittelalterliche Küstenstädten Sesimbra mit seiner Festungsanlage. Hier bieten zwei Weingüter Führungen an: die Quinta da Bacalhoa und José María da Fonseca. Der Setúbal-Wein schmeckt aber auch zur Regionalspezialität „Arroz de Marisco“ hervorragend. Die „Meeresfrüchte-Reispfanne“ wird in fast allen Strandrestaurants serviert.

Die meisten Weingüter befinden sich allerdings in sehenswerten Kleinstädten wie Palmela und Vila Nogueira de Azeitão, wo man bei Weinproben auch den regionalen Azeitão-Käse probieren sollte.

Alentejo - Heimat bekannter Weine

Im Hinterland der südlichen Algarve befindet sich die Heimat von Portugals bekanntesten Rotweinen. Die Landschaft des Alentejo ist geprägt von riesigen Korkeichenwäldern, Olivenhainen und hügeligen Weinfeldern, die bis zum Horizont reichen. Das Wetter ist meistens heiß und sonnig. Die Region erinnert ein wenig an die Toskana.

Mittelpunkt des Weintourismus ist das zum Unesco-Weltkulturerbe gehörende Évora. Von hier aus starten verschiedene Weinrouten in die bekanntesten Anbauregionen wie Borba, Portalegre, Redondo, Reguengos oder Vidigueira. Im Nordosten des Alentejo, direkt an der Grenze zu Spanien, locken wunderschöne Weingüter in der Serra de Mamede.

Im Osten lohnt sich ein Abstecher zum verschlafenen Dorf Reguengos de Monsaraz, das 2015 sogar zur „Europäische Wein-Hauptstadt“ gekürt wurde. Ganz in der Nähe befinden sich zahlreiche, uralte Weingüter wie beispielsweise das Herdade do Esporão, auf dem Besucher die schweren Bio-Rotweine zum saftigen Alentejo-Lamm probieren können.

Madeira - Süße Weine aus schweren Eichenfässern

Portugals Atlantikinsel ist bekannt für seine süßen Madeira-Weine, die in schweren Eichenfässern lagern. Von Mitte August bis Ende Oktober wird der Wein in Orten wie Camara de Lobos, Ribeira Brava oder São Vicente traditionell per Hand gelesen und barfuß gepresst.

Die Weingüter verteilen sich über die gesamte Insel. Eine der schönsten Wein-Fincas ist die Fajã dos Padres, die sich auf einer von 300 Meter hohen Steilklippen Landzunge am Meer befindet.

Das Mikroklima nutzten bereits die Franziskanermönche im 15. Jahrhundert, um hier die ersten Weinreben anzubauen. Damit gilt Fajã dos Padres heute als Wiege für den berühmten süßen Madeira-Wein. Anfang September findet in Funchal auch das jährliche Madeira-Weinfest statt.

Weinrouten in Portugal

Anreise: Verschiedene Airlines wie TAP, Ryanair oder Air Europa fliegen von deutschen Flughäfen Lissabon, Porto, Faro oder auch die Ferieninsel Madeira an. Für die Fahrt in die jeweiligen Weinanbaugebiete bietet sich ein Mietwagen an.

Beste Reisezeit: Ganzjährig, obwohl September und Oktober wegen der Weinlese natürlich mehr Aktivitäten rund um den Wein-Tourismus bieten.

Übernachten: In den Weinanbaugebieten gibt es neben Hotels jeglicher Kategorien zahlreiche Weingütern, auf denen man übernachten kann.

Weinregion: Genauere Informationen zu den einzelnen Weinanbaugebieten und Routen unter Vinho Verde Route: www.vinhoverde.pt/de, Portwein-Route: www.ivdp.pt, Setúbal-Halbinsel: www.rotavinhospsetubal.com/, Alentejo-Weinrouten: www.vinhosdoalentejo.pt, Madeira: www.visitmadeira.pt/de

Von Évora aus starten verschiedene Weinrouten in die bekanntesten Anbauregionen des Alentejo. Foto: Alentejo Tourism Office.

Das Douro-Tal ist Heimat des wohl bekanntesten portugiesischen Weins - des Portweins. Foto: Daniel Rodrigues/Associação de Turismo do Porto.

Bis zu 50 verschiedene Weingüter, sogenannte Quintas, befinden sich im Douro-Tal. Foto: Daniel Rodrigues/Associação de Turismo do Porto.

Moscatel-Weine kommen von der touristisch eher unbekannten Halbinsel von Setúbal. Foto: Câmara Municipal de Setúbal.

Die Halbinsel von Setúbal begeistert nicht nur mit ihren süßen Moscatel-Weinen, sondern auch mit weißen Sandstränden. Foto: Jose Luis Costa/Câmara Municipal de Setúbal.

Auf dem Weingut Quinta da Lixa können Besucher in Workshops ihren eigenen Vinho Verde machen. Foto: CVRVV.

Die Quinta José María da Fonseca ist ein Weingut, das auch Führungen anbietet. Foto: Fabrice Demoulin/José María da Fonseca.

In der Nähe des mittelalterlichen Küstenstädtchens Sesimbra liegt die Quinta José María da Fonseca. Foto: Fabrice Demoulin/José María da Fonseca.

Das Bioweingut Herdade dos Outeiros Altos bei Estremoz stellt seinen Wein noch traditionell her. Foto: Herdade dos Outeiros Altos.

Die Herdade da Malhadinha Nova im Weinanbaugebiet Alentejo bietet unter anderem Weinproben und Kellereibesichtigungen an. Foto: Fabrice Demoulin/Herdade da Malhadinha Nova.

Nahe Amarante liegt das Monverde Hotel - das einzige Wine Experience Hotel der Vinho Verde Region. Foto: Fernando Guerra/Monverde Hotel.

Von den Zimmern des Monverde Hotels hat man eine gute Aussicht auf die grünen Weinberge. Foto: Fernando Guerra/Monverde Hotel.

Madeira ist Heimat des eher süßen, nach der Insel benannten Weins. Foto: Francisco Correia/Visit Madeira.

Im Kloster São Gonçalo in Amarante findet jeden Sommer das regionale Weinfest statt. Foto: CVRVV.