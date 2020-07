Schlechtwetter : Entschädigung bei vorsorglicher Flugannullierung

Berlin Schlechtes Wetter kann eine Flugreise vereiteln. Die Airline kann in diesem Fall oft wenig tun. Doch Passagieren steht trotzdem eine Entschädigung zu - wenn eine wichtige Bedingung erfüllt ist.

Am kommenden Tag droht Schlechtwetter, daher streicht die Airline schon am Vorabend vorsorglich den Flug: Eine solche Annullierung müssen Reisende nicht einfach hinnehmen. Ihnen steht in diesem Fall eine Entschädigung nach EU-Recht zu, entschied das Landgericht Berlin (Az.: 67 S 49/19).