Autozüge Entspannter mit dem Auto reisen - auf der Schiene

Wer mit der Autofähre über die Ostsee nach Finnland übersetzt, kann von dort im Autozug weiterreisen: Das Unternehmen VR bietet mehrere Verbindungen von Helsinki an, unter anderem nach Rovaniemi und andere Orte in Lappland. Auch in Tschechien fahren Autoreisezüge von CD, von Prag nach Poprad und Kosice in der Slowakei.