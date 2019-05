Da rast der Puls : Erlebnisurlaub am Ochsenkopf

Warmensteinach Natürlich kann man im Fichtelgebirge einfach wandern. Doch für Urlauber ist noch mehr Nervenkitzel drin. Der 1024 Meter hohe Ochsenkopf vermarktet sich als „Erlebnisregion“.

Auf insgesamt 16 steilen und bis zu 300 Meter lange Einzelstrecken schießt man am Seil hinab. Plattformen in den Bäumen, teils bis zu 22 Meter über dem Boden, bilden die Zwischenstationen auf dem rasanten Weg nach unten. Da rast auch der Puls.

Na gut, also doch wandern. „Auf den Spuren der Bergleute“ heißt die Route des heutigen Tages. „Zum ersten Mal wird der Name Ochsenkopf im Jahr 1495 in Bergwerksakten genannt“, holt Manfred Häntsch aus. Der pensionierte Postbeamte hat sich zur Aufgabe gemacht, das Wissen um die Geschichte seiner Heimat wachzuhalten. Mit viel Mühe wurde in den vergangenen Jahren ein Rundweg angelegt, der zu Stollen und Schächten des einstigen Flussspat- und Eisenerzabbaus führt.