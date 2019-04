später lesen Mehr als 250 Meter hoch Eröffnung von XXL-Riesenrad in Dubai vor Expo 2020 geplant Teilen

Das geplante höchste Riesenrad der Welt in Dubai soll vor der Weltausstellung Expo 2020 in dem Emirat den Betrieb aufnehmen. Das kündigte Dubai Tourism an. Das Fahrgeschäft Ain Dubai soll den Angaben zufolge mehr als 250 Meter hoch werden. dpa