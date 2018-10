später lesen Winterbeginn auf Alpenstraßen Erste Alpenpässe sind für den Verkehr gesperrt FOTO: Helmut Fohringer FOTO: Helmut Fohringer Teilen

Es ist zwar erst Ende Oktober, doch die ersten Alpenpässe haben schon dichtgemacht. Auf dem Großen St. Bernhardpass in der Schweiz sowie dem Col d'Agnel in Frankreich gilt nach Angaben des ADAC in München schon die Wintersperre. dpa