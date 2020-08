Weltberühmtes Märchenschloss : Erster Prunkraum in Neuschwanstein erstrahlt in neuem Glanz

Erster Prunkraum in Neuschwanstein erstrahlt in neuem Glanz

Wer sich auf den König-Ludwig-Weg begibt, kommt am berühmten Schloss Neuschwanstein vorbei. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn

Schwangau Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Grundstein von Neuschwanstein gelegt. Derzeit wird das Schloss aufwendig restauriert. Nun ist eine weitere Etappe geschafft.

Die Sanierung von Schloss Neuschwanstein kommt voran: Mit dem Sängersaal ist die Restaurierung des ersten Prunksaals abgeschlossen. „Es ist beeindruckend, so ein Monument wiederhergestellt zu haben“, sagte Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) bei einem Besuch des Schlosses in Schwangau am Donnerstag.