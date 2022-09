Tankstelle umgerüstet : Erster Regionalzug der Bahn mit Biosprit unterwegs

Um CO2 einzusparen, will die Deutsche Bahn auch auf alternative Kraftstoffe setzen. In Oberschwaben fährt von nun an der erste Regionalzug mit Biosprit. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild

Aulendorf Bahnfahren gilt an sich schon als klimafreundlich. Doch auch hier lässt sich noch viel CO2 einsparen - etwa mit dem Einsatz von Biosprit. In Oberschwaben wird nun der erste Regionalzug damit betankt.

In Oberschwaben ist von nun an der erste Regionalzug der Deutschen Bahn mit Biosprit unterwegs. Durch die Umstellung werden im Vergleich zum Einsatz von Diesel rund 90 Prozent der CO2-Emissionen eingespart, wie die Bahn und das baden-württembergische Verkehrsministerium mitteilten.

57 Züge sollen an der umgerüsteten Tankstelle in Aulendorf aufgefüllt werden und so klimafreundlicher in der Region unterwegs sein. Weitere Orte in Deutschland sollen in diesem Jahr folgen.