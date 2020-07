Städtereise ins Baltikum : Estlands Hauptstadt Tallinn wandelt sich ständig

Tallinn Tallinn erfindet sich permanent neu. Dank kreativer Köpfe ist Estlands Hauptstadt längst in der Zukunft angekommen - versteht sich aber auch darauf, das Alte zu bewahren.

Jaan-Laur Tähepold deutet auf ein schickes Café in der Altstadt und ist sich sicher: „Das war letzte Woche noch nicht da.“ Dass in seiner Heimatstadt überall Neues entsteht, verwundert den Tourguide längst nicht mehr. Tallinn boomt, setzt Trends, verändert sich rasend schnell. Warum?

Seit rund einem Jahr sind in aufbereiteter Altarchitektur das Kunstausstellungszentrum Kai und das Erlebnismuseum Proto untergebracht, wo man sich auf einem „Schwebenden Fahrrad“ oder auf einer „Flugmaschine“ in Sphären virtueller Realität bewegt.

Der stete Wandel schürt die Erwartungshaltung, treibt die Ansprüche in die Höhe: Wo öffnen die brandaktuellsten Adressen, wo bewegt man sich auch kulinarisch am Puls der Zeit?

Darauf spekuliert einer wie Küchenchef Tauno Tamm, 27, der im Stadtteil Noblessner auf Estlands Nouvelle Cuisine setzt. Und wie definiert er die? „Wir sind gerade dabei, estnisches Essen wiederzuentdecken - das, was aus dem Meer, dem Wald oder von der lokalen Farm kommt. Und wir als Chefs heben das einfach auf die nächste Stufe, ohne dass unser Ego mit uns durchgeht.“ Esten wie Tamm lieben Roggenbrot, Pilze, Beeren und all das, was „uns die harten Lebensbedingungen gelernt haben einzulegen“, so der Chef.