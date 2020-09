Baltikum : Estlands Inselwelt im Herbst erleben

Hübsche Natur: Kiefern hinter der Steilküste Panga auf Saaremaa. Foto: Andreas Drouve/dpa-tmn

Muhu Einsame Strände, Wiesen und Wälder in buntem Farbkleid: Estlands Inselwelt ist gerade im Herbst eine Reise wert. Die besondere Natur spielt auch für die Einheimischen eine wichtige Rolle.

Von Andreas Drouve, dpa

Die Mücken des Sommers sind weg. Ebenso die meisten Besucher. Im Herbst kehrt das zurück, was Eveli Jürisson „den größten Schatz unserer Natur“ nennt: die Stille.

Die 38-jährige Biologin lebt mit ihrer Familie auf Muhu, arbeitet aber auf Saaremaa , der größten Insel Estlands. Eine Dammstraße führt hinüber, flankiert von Reet und Habitaten für Seevögel. Estland im Herbst, das ist ein Vergnügen für Naturliebhaber.

Eveli begeistert sich wie alle wind- und wetterfesten Inselbewohner an der Heimat, einer dünn besiedelten Wildnis aus Wäldern, Seen, Klippen, Stränden und Meer. Nur Berge gibt es nicht. Wenn sie auf Saaremaa die Wanderschuhe schnürt, dann am liebsten im Moorgebiet Koigi . Knapp fünf Kilometer lang ist der Trail dort. Moorbirken, Moose und ein Aussichtsturm aus Holz stimmen ein.

Oben auf der Aussichtsplattform kommt der See Naistejärv in Sicht. Eveli kennt dazu eine Sage. Sie erzählt von der Riesin Piret, der Frau des Großen Töll, die sich in den Kopf gesetzt hatte, eine Sauna zu bauen - in Estland ein wichtiger Bestandteil der Lebensqualität. Dazu schleppte sie Steine heran, von denen ihr einer derart schmerzvoll auf den Fuß fiel, dass sie aufschrie und ihr die Tränen hervorschossen. „Aus den Tränen von Piret entstand dieser See“, endet Evelis Geschichte aus dem Mythenschatz.

Energie tanken in der Natur

Im estnischen Herbst sind die Tage noch lang und die Temperaturen erträglich genug, bevor das Klima den Bewohnern zusetzt: mit harten, düsteren Wintern, Eis und Schnee. Dann flüchten auch Birgit und Thomas Laleicke in die deutsche Zweitheimat bei Lemgo und kehren erst im April zurück. Saaremaa ist den Mittsechzigern ans Herz gewachsen. Im Hinterland des Hafens von Soela vermieten sie Baumhäuser.

„Auf Saaremaa kann man sich fallen lassen, die Natur fühlen, ganz bewusst aufnehmen mit allen Sinnen“, schwärmt der pensionierte Betriebswirt Thomas. Er spricht von Waldbaden und Kraftorten. „Wenn man hier durch die Wälder geht, spürt man die positive Energie, die uns geschenkt wird.“ Bliebe zu ergänzen: Nicht nur in den urwüchsigen Wäldern. Blickt man an der Küste hinaus auf die Baltische See, geht einem das Herz auf, da weitet sich die Seele.

Der einsame Strand Tuhkana im Norden der Insel bietet sich dafür besonders gut an. Während des kurzen Marsches vom Parkplatz aus riecht es nach Kiefern. Die Bäume versperren die Sicht, ihre Äste und Zweige sieben das Licht der Sonne. Dann öffnet sich das Panorama unter einem dramatischen Himmel: In den Dünen wiegen sich Gräser im Wind, winzige Felsen ragen in Ufernähe aus dem Wasser. Gierig saugt man die glasklare Luft ein, den Salzhauch.

Indian Summer auf Estnisch

Saaremaa ist knapp dreimal so groß wie Rügen, frei von Ampeln und gespickt mit kleinen Attraktionen: der Meteoritenkrater von Kaali, mittelalterliche Kirchen und der Fußballplatz von Orissaare mit einer uralten Eiche in der Mitte, um die herum gekickt wird. Die Windmühlen von Angla zeigen, wie einst die ganze Insel bestückt war. Hinter der Steilküste Panga stehen windschiefe Kiefern und am Strand Ninase viele Steinmännchen.

Der höchste Punkt der Insel misst 52 Meter und wird gekrönt vom Aussichtsturm Rauna. Im Herbst explodieren die Farben der Blätter rundherum in Gelb, Ocker und Rot. Indian Summer im Baltikum.

Strohhalme aus Schilfrohr

Die Mehrzahl der 33.000 Bewohner konzentriert sich im Süden um das Städtchen Kuressaare, wo die Bischofsburg aus dem Mittelalter eine Landmarke setzt. Im Restaurant am Hafen erzählt Mihkel Tamm, 31, seine Geschichte. Weil es die Sicht auf die See blockierte, schnitt er vor dem Haus immer wieder Reet weg - bis ihm und seiner Freundin Grete 2018 die Geschäftsidee kam, daraus wiederverwendbare Strohhalme zu machen. Die Prototypen entstanden in Küche und Garage, weitere Ideen in der Natur. „Da wird mein Geist immer frei“, sagt Mihkel.

Was folgte, war eine Entwicklung im Zeitraffer: Erstverkäufe nach einer Facebook-Aktion, Anschaffung von Geräten, ein nationaler Designpreis, Nachfrageboom, der Umzug der Produktion aus der Garage in eine Halle nach Kuressaare. Mittlerweile beschäftigen sie fünf Angestellte und exportieren in zehn Länder. Das Paar steht für eine Gegenbewegung - denn häufig verlassen jüngere Leute mangels Perspektive oder ausreichender Gehälter Saaremaa.

Weiter nach Hiiumaa

Das herbstliche Inselhüpfen in Estland führt nun auf das zweitgrößte Eiland Hiiumaa. Die Fähre schnurrt ruhig voran. Manchmal trägt das Meer eine Färbung, als hätte jemand Seegras mit geschmolzenem Silber und Blei angerührt. Das Passagierdeck bietet zahlreiche Steckdosen für Handys und Laptops, typisch für das baltische Land.

Von den Einheimischen auf Hiiumaa schließt kaum jemand Häuser und Autos ab. Man kennt sich, man vertraut sich. Und man erinnert sich ungern an die Sowjetzeiten, die mit der Unabhängigkeit 1990/91 endeten. Hinter dem Strand Törvanina waren Spähtrupps unterwegs, an der Zufahrt zum Leuchtturm Tahkuna verfallen Haus- und Bunkerreste.

Hiiumaa steckt voller Tannen, Kiefern, Eichen, Kastanien, Pilzen, Preisel- und Moosbeeren. Ein Damm bringt einen südwärts auf die Insel Kassari. Die dazwischen liegende Bucht ist Lebensraum für Seeadler, Kormorane, Graureiher und Rohrweihe. Der kleine Turm Linnuvaatlustorn ermöglicht einen Rundumblick. Nächste Stationen sind der Hafenzwerg Orjaku, die Kapelle Kassari mit ihrem Reetdach und die Halbinsel Sääretirp, die wie eine verbogene Nadel ins Meer hinausragt.

Dort löst sich vom Parkplatz ein Wanderweg, vorbei an Gras und Wacholdersträuchern. Die friedliche Stimmung ist unterlegt mit Möwengekreisch. Ruhig wird der Besucher an diesem Ort und spürt die Poesie des Augenblicks, fern von Reizüberflutung.

Informationen:

Anreise: Es gibt von Deutschland aus gewöhnlich direkte Flugverbindungen nach Tallinn, von dort weiter im Mietwagen. Es herrscht täglicher Fährverkehr vom Festland nach Saaremaa und Hiiumaa sowie zwischen den beiden Inseln, Reservierungen sind online möglich.

Corona-Lage (8.9.2020): Estland ist von Corona weniger stark betroffen als andere Länder. Die Einreise ist für Reisende aus Deutschland derzeit möglich, doch es besteht seit 31. August eine 14-tägige Quarantänepflicht in Selbstisolation oder alternativ die Pflicht zu einem zweimaligen Corona-Test.

Informationen: www.visitestonia.com

Morgenstimmung über Hiiumaa - der Tag zieht an der See herauf. Foto: Andreas Drouve/dpa-tmn

Unterwegs auf Saaremaa - hier am Strand Ninase mit Steinmännchen. Foto: Andreas Drouve/dpa-tmn

Hier kann man auf einsamen Pfaden am Wasser entlang spazieren: der Strand Tuhkana auf der Insel Saaremaa. Foto: Andreas Drouve/dpa-tmn

Unternehmer: Mihkel Tamm produziert auf Saaremaa wiederverwendbare Strohhalme aus Reet. Foto: Andreas Drouve/dpa-tmn

Blick aufs raue Meer: Die Nordküste von Hiiumaa beim Leuchtturm Tahkuna ist wild. Foto: Andreas Drouve/dpa-tmn

Herbstliche Natur in Estland genießen: Blaubeerstrauch auf Hiiumaa. Foto: Andreas Drouve/dpa-tmn

Birgit und Thomas Laleicke vermieten Baumhäuser auf Saaremaa. Foto: Andreas Drouve/dpa-tmn

Fischer Martin Mai hält sich bei diesem Fang im Hintergrund. Foto: Andreas Drouve/dpa-tmn

Erkundungen auf Saaremaa - hier ein verlassenes Haus im Nirgendwo. Foto: Andreas Drouve/dpa-tmn

Eveli Jürisson im Moorgebiet Koigi auf der Insel Saaremaa - die Biologin lebt auf Muhu. Foto: Andreas Drouve/dpa-tmn

Planken-Trail im Moorgebiet Koigi auf der Insel Saaremaa - das herbstliche Farbenspiel verzaubert den Besucher. Foto: Andreas Drouve/dpa-tmn

Leben am Wasser: Hafen von Soela auf der Insel Saaremaa. Foto: Andreas Drouve/dpa-tmn

Die Windmühlen von Angla auf Saaremaa - früher gab es auf der Insel noch viel mehr dieser Bauwerke. Foto: Andreas Drouve/dpa-tmn

Indian Summer auf der Insel Saaremaa - die Inselwelt Estlands lohnt sich nicht nur im Sommer, sondern auch im Herbst. Foto: Andreas Drouve/dpa-tmn