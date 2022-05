„United Cities of Tourism“ : Europäische Metropolen starten Tourismus-Kampagne

Wien Nach einschneidenden Corona-Jahren wollen Europas Metropolen mit einer gemeinsamen Werbekampagne wieder mehr Besucher anlocken. Eine ganz besondere Aktion startet hierfür die Stadt Wien.

Unter anderem würden sich in der Kampagne „United Cities of Tourism“ die beliebten Ziele aus sechs Ländern am 15. Mai auf Instagram gegenseitig bewerben, kündigten Tourismus-Vertreter nun in Wien an. „Der Londoner Instagram-Account wird von Berlin übernommen“, sagte Wiens Tourismus-Chef Norbert Kettner.