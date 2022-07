Nach der Corona-Flaute : Europas Einkaufsmeilen locken wieder viele Touristen

Nach Corona können die berühmten Einkaufsmeilen in Europa wieder steigende Besucherzahlen beobachten. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Paris Nach der Corona-Krise bekommen Euopas Einkaufsmeilen wieder großen Zulauf. Besonders beliebt ist das Shoppen auf dem Champs-Élysées. Auch die Prachtstraßen in Berlin und Amsterdam sind gut besucht.

Die großen Einkaufsmeilen in Europa können sich nach der Corona-Krise über die Rückkehr vieler Besucher freuen. Auf dem Pariser Champs-Élysées liegt die Frequenz bereits um 23 Prozent über Vorkrisenniveau, auf dem Kurfürstendamm in Berlin noch um 12 Prozent darunter, wie die nun in Paris vorgelegte Mytraffic-Untersuchung von Besucherströmen ergab.