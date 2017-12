Eurowings führt Business-Klasse auf der Langstrecke ein

Eurowings hat für den Sommer 2018 die Einführung einer Business Class auf ausgewählten Langstreckenflügen angekündigt. Ende April soll das „BIZClass“ genannte Produkt erstmals genutzt werden können, teilte die Fluggesellschaft mit. dpa

Der Sitz soll größer sein als in der Economy Class, mehr Beinfreiheit bieten und sich in ein rund zwei Meter langes Bett verwandeln lassen. Service und Essen sollen ebenfalls besser sein.

Eurowings sei die erste Low-Cost-Airline der Welt mit einem solchen Angebot, erklärte die Lufthansa-Tochter. Weitere Details der Business Class will das Unternehmen zur Reisemesse ITB im März 2018 in Berlin präsentieren. Die Economy-Buchungsklassen „Basic“, „Smart“ und „Best“ mit verschiedenen Regeln zum Beispiel für Gepäck bleiben erhalten.

Was die „BIZClass“-Tickets kosten werden, teilte Eurowings noch nicht mit. Eingeführt werden soll die Klasse auf Strecken mit einem hohen Anteil an zahlungskräftigen Geschäftsreisenden, zum Beispiel auf USA-Flügen von Düsseldorf nach New York, Miami und Fort Myers.