Kreuzfahrt in Südostasien : Exotische Länder und Heimatgefühle

Begegnung mit Blüten: Blumen dienen als Opfergaben in Tempeln wie etwa dem Wat Saket, eine der ältesten buddhistischen Tempelanlagen in Bangkok. Er liegt auf dem künstlich aufgeschütteten «goldenen Berg». Foto: Verena Wolff/dpa-tmn

Ho-Chi-Minh-Stadt Eine Kreuzfahrt durch Südostasien: Das sind wuselige Straßen in Bangkok und Ho-Chi-Minh-Stadt, unbekannte Früchte, neue Gerüche, viel Geschichte. Und zurück auf dem Schiff ist alles wie zu Hause.

Weiterleiten Drucken Von Verena Wolff, dpa

Zeit hat keiner, wenn die Ampel am Saigon-Fluss in Ho-Chi-Minh-Stadt auf Grün schaltet. Dann gibt auch Ho Kim Khanh auf ihrem Motorroller Gas.

Khanh führt eine kleine Gruppe abenteuerlustiger Kreuzfahrer an, die auf Vespas durch das ehemalige Saigon in Vietnam fahren. So, wie es die Einheimischen täglich tun.

„Rund drei Millionen Mopeds gibt es in der Stadt“, sagt Khanh. Und das bei rund acht Millionen Menschen. Auf den Mopeds wird auch alles transportiert: Die Familie mit mehreren Kindern, schlafend oder wach. Riesige Käfige. Pakete mit Dutzenden gefalteter Kartonagen. Was man sich denken kann, findet auf den Rollern Platz. Auch die Handvoll Touristen, die vom Industriehafen in Phu My den Weg nach Ho-Chi-Minh-Stadt gefunden hat.

Beschaffung eines Snacks in Bangkok? Da haben Reisende unzählige Gelegenheiten zu Land oder auf dem Wasser - etwa auf dem Floating Market Damnoen Saduak, der eine gute Stunde außerhalb von Bangkok liegt. Foto: Verena Wolff/dpa-tmn

Zwei Stunden ist der Hafen vom Stadtzentrum entfernt - keine Seltenheit bei dieser Südostasienkreuzfahrt, die in Singapur startet und über Stationen in Malaysia und Vietnam nach Ko Samui und Bangkok in Thailand führt. „Das liegt daran, dass ein Schiff unserer Größe nicht jeden Hafen anfahren kann“, erklärt Ioannis Anastasiou, der Kapitän der „Mein Schiff 5“ von Tui Cruises.

Tempel-Touren: Auf der Reise sind die religiösen Stätten zahlreich zu besichtigen - so auch der Wat Chayamangkalaram Tempel auf Penang mit einem liegenden Buddha. Foto: Verena Wolff/dpa-tmn

Draußen der Trubel, drinnen die Heimat

Schwimmendes Zuhause auf Zeit: An Bord können sich die Reisenden entspannen und sich auf die nächsten Zwischenziele wie Bangkok einstimmen. Foto: Tui Cruises/dpa-tmn

Es ist eine Kreuzfahrt der Gegensätze. Draußen: das quirlige Leben unter tropischer Sonne in diesen vier Ländern. Drinnen: alles so, wie man es von zu Hause kennt. Die Kabinen sind ordentlich, die Einkaufspassage heißt „Neuer Wall“ und an den Seetagen bittet der Kreuzfahrtdirektor, nicht schon frühmorgens Liegen zu reservieren.

Hallo Taxi - hallo Tuk Tuk: Die kleinen Gefährte und zahlreiche Motorroller wuseln durch viele Städte wie auch durch Bangkok. Foto: Verena Wolff/dpa-tmn

Das Brot im Buffet-Restaurant ist aus Vollkorn, es gibt Schmalz, Sülze und Bratkartoffeln, dazu eine Buttermaschine und gut sortierte Wurst- und Käseplatten. Exotische Länder und die wohlbekannte Heimat, beides vereint auf einer Reise.

Abwechslung vom Bordalltag: Bunte Landausflüge - die auch vom Schiff aus buchbar sind. Vielerorts sorgen Schirme für Farbe über den Wegen und schützen gleichzeitig vor starker Sonne und tropischem Regen wie hier auf der malaysischen Insel Langkawi. Foto: Verena Wolff/dpa-tmn

In den Trubel der Metropolen

Bunte Vielfalt: Die Märkte so wie hier in Bangkok regen die Sinne an. Foto: Verena Wolff/dpa-tmn

Landausflüge bringen einen direkt in den Trubel der Metropolen Singapur, Kuala Lumpur, Ho-Chi-Minh-Stadt oder Bangkok. Wer sich traut, macht sich dorthin auf eigene Faust auf.

Auf Eis gelegt: Frische Ware wird hier in Bangkok, Chinatown auf Eisblöcken gekühlt gelagert. Foto: Verena Wolff/dpa-tmn

Das ist an den meisten angelaufenen Häfen kein Problem. Überall stehen Taxifahrer und bieten für vergleichsweise wenig malaysische Ringgit, vietnamesische Dong oder thailändische Baht nicht nur den Transport in die Zentren an, sondern teilweise auch Stadt- oder Inselrundfahrten zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten.

Wild Life: Naturspektakel im Kilim Geoforest Park auf Langkawi (Malaysia). Foto: Verena Wolff/dpa-tmn

Wichtig ist dabei, dass sowohl der Fahrer als auch mindestens einer der Passagiere in der Gruppe Englisch sprechen - und dass man sich vor Abfahrt auf den Preis für die Tour einigt.

Treppensteigen ist angesagt: Die Batu Caves sind Kalksteinhöhlen in der Nähe der malayischen Hauptstadt Kuala Lumpur. Ihr Eingang liegt am Ende der 272 bunten Stufen. Foto: Verena Wolff/dpa-tmn

Vorsichtigere oder unerfahrene Passagiere können an Bord eine breite Auswahl an Ausflügen buchen: gemütlich mit dem Bus, der meist direkt am Pier wartet. Oder mit dem Fahrrad, mit dem man mittendrin ist.

Rauschhaftes Erlebnis: Ein Wasserfall auf Ko Samui. Foto: Verena Wolff/dpa-tmn

Tempelmüdigkeit und geschäftige Märkte

Mobil in Malaysia: George Town ist die Hauptstadt der malaysischen Insel Penang. Unter anderem wegen seiner vielen Murals ist die Stadt als Welterbe der UNESCO anerkannt. Foto: Verena Wolff/dpa-tmn

Bei der zweiwöchigen Kreuzfahrt kann sich mit der Zeit eine gewisse Tempel-Müdigkeit breitmachen. Zu Beginn der Reise gehören der Buddha Tooth Relic Tempel in Singapur und die Batu Caves in Kuala Lumpur noch zu den Entdeckungen. Doch mit zunehmender Reisedauer nimmt man die Vielzahl der Tempel in Penang und Langkawi, in Ho-Chi-Minh-Stadt, auf Ko Samui und in Bangkok langsam nur noch als Pflichtprogramm wahr. Tempel gesehen, nächste Station bitte.

Kundige Kletterer und gewitzte Rucksackentleerer: Auf dem Weg zu den Batu Caves bei Kuala Lumpur begleiten Langschwanzmakaken die Touristen Foto: Verena Wolff/dpa-tmn

Die geschäftigen Märkte in den Städten sind indes faszinierend und anstrengend zugleich. Jedes exotische Stück Obst wie die stachelige Rambutan, die igelige Durian, die optisch ein bisschen an Pflaumen erinnernde Mangostane, die Guave und die kleinen Bananenstauden werden Tag für Tag vertrauter.

Breites Angebot auf schmalem Band: Beim Maeklong Railwaymarket in Samut Songkhram haben die Händler genau ausgetüftelt, wie viel Platz bleibt, wenn der Zug vorbeifährt. Sie stellen ihre Waren bis an die Gleise. Foto: Verena Wolff/dpa-tmn

Zwar gibt es überall „Shopping Malls“ - überwiegend für die großen Marken dieser Welt und immer auf eisige Temperaturen heruntergekühlt. Doch die echten Geschäfte werden auf den Märkten gemacht. Hier gibt es alles auf engstem Raum und stets hartnäckige Verkäufer.

Luftige Brücke: Wer keine Lust mehr auf Meer hat, kann einen tollen Ausblick auch näher am Himmel haben - etwa auf dem Gipfel des Berges Machinchang (Malaysia), von wo man bis in den Süden Thailands schauen kann. Eine Gondel erleichtert bei Bedarf den Aufstieg. Foto: Verena Wolff/dpa-tmn

Nur einer erster Eindruck der Vielfalt

In drei der vier angesteuerten Länder waren die Briten lange Kolonialmacht und haben neben oft sehr gut erhaltener Architektur auch den Linksverkehr hinterlassen.

Nur in Vietnam fährt man rechts und kann sich in Ho-Chi-Minh-Stadt eine Kathedrale Notre Dame anschauen und die alte Hauptpost, die ein gewisser Gustave Eiffel entworfen hat. Hierher kamen die Franzosen im 19. Jahrhundert und drückten dem bis heute sozialistischen Land ihren Stempel auf. Zum Vietnam-Krieg, der im Land der amerikanische Krieg genannt wird, gibt es ein eigenes Museum in Ho-Chi-Minh-Stadt.

Südostasien-Reisende müssten ihre Hausaufgaben machen, sagt Jörg Müller, General Manager auf dem Schiff. Die Länder erschließen sich nicht so leicht wie die Anrainer des Mittelmeeres oder die chronisch gut gelaunte Karibik.

„Die vier Länder dieser Reise sind so vielfältig, dass man bei der Kreuzfahrt nur einen ersten Eindruck von ihnen bekommen kann“, sagt Müller. Dennoch muss niemand Geschichtsbücher und Reiseführer wälzen, um mit reichlich Information ausgestattet an Land zu gehen.

Tipps vom Lektor an Bord

Historie, Geschichten und Fakten hat Lektor Ernst Bahns in übersichtlichen Präsentationen zusammengefasst, die er an den Seetagen im oft voll besetzten Theater des Schiffs zeigt. Er hat lange in den Regionen gelebt und gearbeitet - und ist mit den Zielen und Gepflogenheiten in den asiatischen Ländern bestens vertraut.

Die Infos und die Tipps - etwa, wie man es zwischen den Motorrollern auf vietnamesischen Straßen von einer Seite auf die andere schafft - werden von den rund 2500 Passagieren an Bord geschätzt.

Denn die Länder an der Straße von Malakka, am Südchinesischen Meer und am Golf von Thailand sind so ganz anders getaktet als man das aus dem gut sortierten Deutschland gewohnt ist. Das ist neben dem Klima eine Herausforderung für manchen Kreuzfahrer, der die Reise in diese für ihn oft fremde Welt zwar genießt - aber doch froh zu sein scheint, wenn er die Gangway wieder hinaufgegangen ist. In die vertraute Schiffswelt, die deutlich weniger wuselig ist.

