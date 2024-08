Zugfahren in Europa Experte: Schweiz ist Bahn-Vorzeigeland, Balkan fällt ab

Der Balkan sei mit Blick auf Bahnreisen das größte Sorgenkind in Europa, sagt Wilken. In Ländern wie Serbien, Kroatien oder Bosnien und Herzegowina funktioniere Zugfahren einfach nicht gut. Ebenfalls nicht besonders rosig sehe es in den baltischen Ländern aus, also Lettland, Litauen und Estland. „Da wird aber gerade viel investiert, sodass sich die Situation hier verbessert. Auf dem Balkan ist es etwas hoffnungslos.“