Budenheim : Fahrradfähre am Rhein geht nicht mehr an den Start

Fahrradfähre am Rhein geht nicht mehr an den Start

Wegen Personalmangels geht die Fahrradfähre zwischen Budenheim und dem hessischen Walluf in diesem Frühjahr nicht mehr an den Start. Foto: Hannes P. Albert/dpa

Mainz Der Rhein fließt rund 290 Kilometer durch Rheinland-Pfalz. Etwa ein Dutzend Autofähren und eine Handvoll Personenfähren queren den Strom auf dieser Strecke. Corona, Kraftfahrzeugpreise und Personalmangel machen auch ihnen zu schaffen.

Wegen Personalmangels geht die Fahrradfähre zwischen Budenheim und dem hessischen Walluf in diesem Frühjahr nicht mehr an den Start. „Die Schiersteiner Brücke ist aber auch nur 2,5 Kilometer entfernt“, sagt die Mutter aus der Betreiberfamilie Nikolay.

Und immer mehr Menschen seien mit Elektro-Rädern unterwegs. Ausgemustert werden solle die „Libelle“ aber noch nicht, sondern vermietet werden. Die Familie betreibt die Fähre mit Hubertus Nikolay in fünfter Generation, ihr Hauptgeschäft ist aber die Fahrgastschifffahrt. Und für die Fahrradfähre fehle nach dem Tod des Vaters ein Fährmann. „Wir alle haben wahnsinnige Personalprobleme“, sagt der Vorsitzende des Deutschen Fährverbands, Michael Maul.

Die Zahl der Beschäftigten in den Fährbetrieben, also das Schiffspersonal in Rheinland-Pfalz, sei seit Corona nicht mehr genau erfasst worden, liegt aber noch stabil bei ungefähr 130, sagt Maul. Allerdings werde dringend Personal gesucht: „Wir suchen händeringend nach Kassierern, auch ohne Vorbildung.“