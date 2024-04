Gut planen, entspannt ankommen Fahrradmitnahme im Zug: Tipps für eine reibungslose Fahrt

Die Verfügbarkeit von Fahrradstellplätzen in den Zügen variiert laut pressedienst-fahrrad je nach Strecke und Tageszeit. Vor allem in stark ausgelasteten Zügen und zu Stoßzeiten ist es ratsam, rechtzeitig Fahrradplätze zu reservieren. In Fernverkehrszügen ist die Reservierung oft verpflichtend und sollte so früh wie möglich vorgenommen werden.