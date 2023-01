Luftverkehr : Fast jeder dritte Flieger in Europa war 2022 unpünktlich

Fast jeder dritte Flieger in Europa war 2022 unpünktlich

Nach der Corona-Delle gab es im europäischen Flugverkehr 2022 große Anlaufprobleme. In den Sommermonaten hatten bis zu 40 Prozent der Passagiere mit Flugproblemen zu kämpfen. Foto: Boris Roessler/dpa

Berlin/Frankfurt Beim Wiederhochfahren nach der Corona-Flaute hat es im europäischen Flugverkehr 2022 heftig geknirscht. Gerade in Deutschland waren viele Flieger unpünktlich. Besserung ist kaum in Sicht.

Der zivile Luftverkehr in Europa war im vergangenen Jahr einer Untersuchung zufolge erneut sehr unpünktlich. Trotz eines ausgedünnten Flugplans waren laut Datenanalyse des Fluggastrechteportals Airhelp 244 Millionen Passagiere von Verspätungen und kurzfristigen Ausfällen betroffen.

Flugprobleme vor allem in den Sommermonaten

„Insbesondere der Sommer hat gezeigt, dass die Flughäfen und Airlines personell nicht auf den Anstieg an Flugreisen nach der Pandemie vorbereitet waren“, erklärte Airhelp-Chef Tomasz Pawliszyn. Der Untersuchung zufolge mussten in den Sommermonaten bis zu 40 Prozent der Passagiere mit Flugproblemen kämpfen. Weitere Verspätungsursachen waren Streiks und ungünstiges Wetter.

Besserung sei für 2023 nicht in Sicht, sagte Pawliszyn: „Wir gehen davon aus, dass dieser Negativtrend auch in diesem Jahr anhalten wird. Wie in vielen anderen Branchen ist der Fachkräftemangel weiterhin ein gravierendes Problem, das den Flugbetrieb behindert. Dazu kommen Personalstreiks, die zusätzlich zu Verzögerungen führen.“