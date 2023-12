Vorbereitung ist lebenswichtig Faszination Vulkan: Was Urlauber beachten müssen

Es sollte klar sein: Vulkane sind „niemals gänzlich vorhersagbar“ und „Prognosen stets mit Unsicherheiten verbunden“, so das GFZ. Angaben vor Ort also kritisch prüfen. Zudem sollte man einen lokalen Guide anheuern. Das sei lebenswichtig, insbesondere in Regionen, in denen Besuchern die Sprache unbekannt ist.