Ausbruch in Island Faszination Vulkan: Was Urlauber beachten müssen

Seit Mitte Dezember strömt dort Lava aus einem kilometerlangen Riss. Nach einem Erdbeben in der Nacht zu Sonntag ist die Erde in der Nähe des Fischerortes Grindavík erneut aufgebrochen. Die Lava hat nun erste Häuser erreicht. Die isländischen Behörden haben für den Ort den Notstand ausgerufen. Das Gebiet ist gesperrt, schreibt das Auswärtige Amt in den aktuellen Sicherheitshinweisen zu Island.