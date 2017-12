später lesen Erholungswert beeinträchtigt Fernreise verkürzt sich um zwei Tage: Rücktritt möglich FOTO: Ralf Hirschberger FOTO: Ralf Hirschberger Teilen

Wenn sich eine zehntägige Fernreise wegen einer Flugänderung um zwei Tage verkürzt, kann der Urlauber kostenlos vom Vertrag zurücktreten. Der Erholungswert der Reise sei in erheblichem Maße beeinträchtigt, urteilte das Landgericht Köln (Az.: 138 C 569/15) in einem Fall. dpa