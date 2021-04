Neues aus der Reisewelt : Finnair akzeptiert Impfnachweis, Neue Trailrouten für Runner

Finnair akzeptiert bald Corona-Impfung statt Test</p><p>Helsinki Finnair zeigt sich offen für eine Corona-Testalternative. Für Aktiv-Urlauber hat die Steiermark ein neues Angebot. Und in Katar werden historische Boote für Touristen renoviert.

Schladming - Neues Angebot für sportliche aktive Urlauber in der Steiermark: In der Region Schladming-Dachstein wurden 47 Routen für Trailrunner ausgeschildert. Sie befinden sich unter anderem in Grimming-Donnersbachtal, Schladming und Ramsau. Die Strecken gliedern sich in vier Schwierigkeitsgrade - von Laufrouten auf Asphalt, Schotter und Forstwegen bis zu extremen Trails im hochalpinen Gelände, erklärt Steiermark Tourismus. Weitere Infos gibt es im Internet. Der Trendsport Trailrunning bezeichnet das Laufen und Joggen im Gelände abseits asphaltierter Wege.