Reisen und speisen Finnland für Feinschmecker: Genuss am unendlichen See

Unterkunft: Einsame Ferienhäuser direkt am See mit Steg, Boot und Sauna bietet „Okkola“ auf der Insel Niinisaari nahe Puumala, Übernachtung für vier bis sechs Personen ab 98 Euro. Buchbar sind auch deutschsprachige Back-Workshops (65 Euro), zum Beispiel für Karjalanpiirakka (karelische Piroggen). Moderne Hütten mit Terrasse mit Jacuzzi am See und eigener Sauna bietet das „Sahanlahti Resort“ in Puumala, pro Hütte für zwei Personen ab 120 Euro. Luxuriöse Hütten mit Sauna samt Vollglasfront zum See (Sichtung von Ringelrobben möglich) sind das Markenzeichen des „Kanava Resort“ in Savonlinna, buchbar ab zwei Tagen, eine Hütte für vier Personen kostet für diesen Zeitraum ab 620 Euro. Günstiger, nicht direkt am Saimaa-See, aber dennoch wassernah gelegen, ist die „Pulsa Railway Station“, Apartments im Boutique-Hotel in den Gebäuden des früheren Bahnhofs kosten ab 109 Euro pro Nacht.