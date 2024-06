Camping und Resorts FKK-Urlaub: „Wenn alle nackt sind, sind alle gleich“

Wer sich an die Freikörperkultur erstmal herantasten möchte, der findet laut Toepper bei den zahlreichen FKK-Vereinen in Deutschland eine gute Anlaufstelle - etwa auch als eintägigen Halt auf einer Camper-Reise. „Bei den allermeisten Vereinen kann man kurzfristig anrufen oder auch einfach vorbeifahren“, sagt sie. Sie lägen in ganz Deutschland verstreut, der größte Teil allerdings in den alten Bundesländern. In den neuen Bundesländern ist die Kultur zwar verbreitet, aber kaum vereinsmäßig organisiert. Eine Übersicht der Vereine gibt es auf der Website des Deutschen Verbands für Freikörperkultur.